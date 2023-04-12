США ещё больше отстали от РФ по гиперзвуковому оружию – израильский разведчик

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Россия остаётся единственным лидером в сфере разработок и применения гиперзвукового оружия на разных платформах.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Успешные испытания американского гиперзвукового оружия на начальных стадиях, которые были приведены, закончились тем, что разработка основной гиперзвуковой ракеты США прекращена. Потому что оказалось, что путь, по которому они пошли, бесперспективен. В США начинается разработка других гиперзвуковых ракет, с нуля, другой американской компанией. Так что – отставание, которое было у США, только увеличивается. У США нет не только гиперзвукового оружия, а то, что разрабатывалось, потрачены огромные деньги, оказалось несостоятельным. Начинают с начала», – сказал Кедми.

Он подчеркнул, что гиперзвуковое оружие имеет решающие значение к XXI веке из-за своей мощности, точности и невозможности противостояния ему. При этом именно Россия является, и в обозримой перспективе останется, лидером в этой сфере.

«У России сегодня два вида гиперзвукового оружия. Одно на морской платформе, которое уже в строю, это крейсер «Адмирал Горшков», и новые корабли. Это «Циркон». И воздушного базирования, это «Кинжал». Ожидается ещё ввод в строй элементов гиперзвукового оружия на базе «Циркона». Это подводные лодки, первые должны быть оснащены в течение этого года. А также «Циркон» воздушного и наземного базирования. Это резко увеличивает возможность использования этого оружия на поле боя. Это резко усиливает мощь российской армии», – сказал бывший разведчик.