США готовят еще три катера для «москитного флота» Украины

30.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина получит от США еще три патрульных катера типа Island, аналогичных тем двум, что ранее уже пришли в Одессу. Об этом в эфире телеканала «Бриз» заявил начальник управления кораблестроения командования ВМС ВС Украины Василий Радчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Радчука, пока катера, от которых отказываются сами США и выводят в консервацию, будут собирать по разным американским базам и транспортировать в Балтимор. Там будет проходить их переоборудование, а на Украине будут формировать команды.

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«Катера на данное время находятся один в городе Портленд, один на острове Гуам, а третий катер работает в компании. Поэтому первые два катера сейчас готовятся к перебазировке в Балтимор. Этот процесс нескольких месяцев. После того, как они будут перебазированы, будет подготовлено оборудование, которое также не все лежит на складах, а его нужно будет заказать и привезти – это тоже время. Потому мы ожидаем на конец года полностью готовность катеров к приему экипажа», – заявил Радчук.

Ранее на Украине, которая потеряла значительную часть ВМС после воссоединения Крыма с Россией, а также еще со времен Виктора Ющенко не может построить новые корветы, была взята на вооружение концепция «москитного флота».

Создаваемый «москитный флот» даст преимущества в противостоянии с Черноморским флотом РФ, уверяли украинские эксперты.

Другие, напротив, указывали, что один русский корабль на Черном море похоронит весь «москитный флот» Украины.