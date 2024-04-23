США готовят ультиматум России от имени мирового сообщества

Любовь Смирнова.  
23.04.2024 11:58
  (Мск) , Симферополь
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


«Мирная конференция» по Украине в Швейцарии была запланирована  США еще в 2022 году, чтобы поставить ультиматум России и подписать капитуляцию. Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наши сейчас очень озабочены конференцией Швейцарии. Мне, честно говоря, эта озабоченность не очень понятна. Американцы задумали список требований к России по поводу капитуляции: вывод российских войск на границы 1991 года, признание своей агрессии, военных преступлений России и, в этой связи, выдача ряда высших государственно-политических деятелей в руки американцев. По сути, это должно привести к полному обрушению авторитета власти, смене режима на проамериканский», – отметил он.

«Мирная конференция» по Украине в Швейцарии была запланирована  США еще в 2022 году, чтобы...

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По словам эксперта, США разработали этот план в 2022 году, когда стало понятно, что СВО в форме быстрой операции по установлению контроля над всей территории Украины, формирования дружественного России украинского правительства, не удалась. Более того, ВСУ нанесли ряд чувствительных поражений российской армии в Харьковской и Херсонской областях. Тогда была сформулирована полукапитуляция, которую назвали «формула мира Зеленского». Ее стали активно продвигать на всех площадках, и в качестве основного формата было выбрано совещание советников глав государств по вопросам безопасности. В начале оно прошло в Копенгагене, потом в Джидде, затем на Мальте. Последнее – в Давосе с участием около 80 государств.

«Дальше у них по плану провести саммит глав государств, на котором утвердить требования, как некий ультиматум всего мирового сообщества к России. Предполагалось, что к этому времени Россия потерпит существенное поражение от украинского наступления и будет готова принять все условия. Но разгрома российской армии не произошло, и ситуация несколько провисла. Но от плана отступать не стали и созывают глобальный саммит», – пояснил Марков.

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