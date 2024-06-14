США готовятся бросить обессилевшую Европу

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Европейские страны достигли своего предела в предоставлении военной помощи Украине.

Об этом директор группы оборонно-промышленных инициатив, доктор Джоном Р. Дени заявил в интервью ютуб-каналу Центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Союзники, большинство из них, исчерпали то, что они могут предоставить. Сейчас там есть некоторые исключения. Нужно принять политическое решение этих стран с точки зрения их восприятия угрозы – сколько они могут дать, насколько они могут сократить свои запасы, прежде чем они подвергнутся слишком большому риску. Есть исключения, но многие из них достигли предела своих возможностей давать больше», – сказал Дени.

Он считает неправильным, что танки производятся только в 8 европейских странах, а в дальнейшем ЕС придется мобилизовать и другие ресурсы.

«Если Америка будет втянута в конфликт на Индо-Тихоокеанском театре военных действий, европейцы должны быть готовы к тому, что американцы задействуют те активы, которые были бы полезны на обоих ТВД. Это вероятно не бронетанковые бригады, но топливозаправщики, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерия и пара других систем, которые европейцам нужно будет предоставить самостоятельно», – сказал Дени.