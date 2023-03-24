США готовятся к введению войск в Прибалтику

Наиболее уязвимой часть НАТО являются страны Прибалтики, а потому США должны быть готовы развернуть там войска.

Об этом на заседании подкомитета Сената по ассигнованиям заявил конгрессмен Билл Китинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я держу в руке служебную записку – письмо Российской Федерации от 17 февраля 2022 года. Это произошло за семь дней до того, как Путин развернул примерно 190 тысяч своих войск, которые были сосредоточены на границе с Украиной, в попытке захватить столицу Украины и свергнуть ее правительство, создать марионеточное правительство и контролировать Украину. Я предполагаю, что вам известно об этом письме.

Это важное письмо, потому что в нем ясно излагаются военные требования Путина, которые выходят далеко за рамки Украины. Они в этом меморандуме, прямо в этом письме. Путин не скрывал, каковы были его военные требования, поскольку был готов собрать эти войска. Его требования заключались в том, что он примет необходимые меры, если ситуация не изменится за пределами Украины. На самом деле, он хотел отмотать ход истории назад, чтобы восстановить границы советской эпохи.

Также он хотел разоружить половину стран НАТО, особенно наиболее уязвимые районы в странах Балтии. Таким образом, здесь все изложено черным по белому», – сказал американский политик.