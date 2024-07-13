«США и НАТО дрожат от угроз Путина»: в Киеве разочарованы итогами саммита в Вашингтоне

Игорь Шкапа.  
13.07.2024 12:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, США, Украина


Проходивший в Вашингтоне саммит НАТО, где Украина так и не получила приглашение, показал слабость позиции Запада.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Проходивший в Вашингтоне саммит НАТО, где Украина так и не получила приглашение, показал слабость...

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В публикации отмечается, что у Киева были все испытывать от Вашингтонского саммита неудовлетворение, поскольку «лидеры НАТО, обещая Украине помощь, одновременно демонстрировали слабость перед Путиным, уверенным в своей победе над нашей страной».

«Относилось это прежде всего к вопросу официального приглашения нашей стране присоединиться к Альянсу. Для Украины приглашение означало бы не только то, что ультиматумы Путина не имеют силы, но и значительное усиление нашей переговорной позиции на будущих переговорах с Россией. Однако президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц не готовы были сделать саммит историческим и продемонстрировать лидерство в защите демократии, международного права и миропорядка», – сокрушается издание.

Автор материала называет важной формулировкой зафиксированные в итоговом коммюнике слова  о «необратимом пути» Украины  к членству в НАТО.

«Но она отнюдь не гарантирует членство нашей страны в Альянсе и не решает проблему безопасности Украины и Европы. Только полноправное членство нашей страны в НАТО способно обеспечить прочный мир в Старом свете. Однако страны Альянса, и прежде всего США, по-прежнему боятся Россию и вздрагивают от угроз Путина. К сожалению, НАТО на саммите в Вашингтоне не сформулировало стратегию поддержки Украины и не продемонстрировало свое видение стратегического результата российско-украинской войны, – резюмирует «ЗН».

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