США и Украина пожинают плоды вранья свидомых пропагандистов – экс-представитель НАТО в России

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Украина сейчас расплачивается за то, что полтора года ее пропагандисты врали, возвеличивая США и заявляя, что поставки западного оружия идут без перебоя.

Об этом в эфире интернет-блога «Сейчас» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Табаха, теперь Украина обвиняет США в том, что ее толкают в наступление, не дав достаточно оружия.

«Вранье деморализирует людей. Вот эти полтора года, что здесь говорили, что все идет, оружие есть, Байдену надо ставить памятник, называть улицы – все те, которые говорят, что нет, ленд-лиз не работает и вообще упоминают ленд-лиз, они враги, работают на Путина, они трамписты. А теперь выходит, что американцы не дали достаточно оружия и заставляют украинцев переходить в полномасштабное наступление летом. Сегодня мы расплачиваемся за это вранье, которое лилось и продолжает литься с экранов украинских СМИ», – подчеркнул Табах.

Отметим, что сегодня в американской прессе вышло интервью Главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором он заявляет, что для успешного наступления Украине не хватает западного оружия и авиации.