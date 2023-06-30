США и Украина пожинают плоды вранья свидомых пропагандистов – экс-представитель НАТО в России

Анатолий Лапин.  
30.06.2023 18:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 96
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Украина сейчас расплачивается за то, что полтора года ее пропагандисты врали, возвеличивая США и заявляя, что поставки западного оружия идут без перебоя.

Об этом в эфире интернет-блога «Сейчас» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина сейчас расплачивается за то, что полтора года ее пропагандисты врали, возвеличивая США и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам Табаха, теперь Украина обвиняет США в том, что ее толкают в наступление, не дав достаточно оружия.

«Вранье деморализирует людей. Вот эти полтора года, что здесь говорили, что все идет, оружие есть, Байдену надо ставить памятник, называть улицы – все те, которые говорят, что нет, ленд-лиз не работает и вообще упоминают ленд-лиз, они враги, работают на Путина, они трамписты.

А теперь выходит, что американцы не дали достаточно оружия и заставляют украинцев переходить в полномасштабное наступление летом. Сегодня мы расплачиваемся за это вранье, которое лилось и продолжает литься с экранов украинских СМИ», – подчеркнул Табах.

Отметим, что сегодня в американской прессе вышло интервью Главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором он заявляет, что для успешного наступления Украине не хватает западного оружия и авиации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть