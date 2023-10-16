США категорически не поддерживают Украину в желании сместить Путина – Илларионов в бешенстве

США занимают сторону противника Украины – России, когда речь идет о смене правящего режима.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил бывший советник президента России Владимира Путина, бежавший в США экономист и ярый противник Кремля Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, США заинтересованы в сохранении Владимира Путина у власти и не поддерживают Украину, когда речь заходит о смене руководства РФ.

«Если ХАМАС является, безусловно, проблемой, по поводу которой они согласны с Израилем, то таким уже не является Иран – абсолютной проблемой, которая требует к себе точно такого же подхода и точно такого же решения, как и ХАМАС. В гораздо большей степени их позиция отличается по отношению к России. Если по отношению к ХАМАС принято решение, и оно согласовано, – ХАМАС должен быть ликвидирован, по отношению к режиму аятолл такой вопрос, видимо, сейчас дискутируется. Что же касается режима в Кремле, то подход прямо противоположный – этот режим должен быть сохранен во что бы то ни стало. И если Украина и украинские Вооруженные силы, все другие украинские ресурсы будут нацелены именно на то, чтобы ликвидировать путинский режим, то надо сделать все возможное, чтобы Украине не дать это сделать. То есть, здесь позиция администрации меняется, она переходит на сторону противника. Как это проявилось 24 июня этого года, когда был хорошо известный мятеж Пригожина, который по ресурсам, по возможностям не сопоставим с теми ресурсами, которые есть у ВСУ, и понятно, что он был обречен с самого начала, но даже в этот момент, когда, казалось бы, какая-то маленькая угроза возникла для путинского режима, байденская администрация тут же перешла на сторону противника и стала выражать поддержку именно Путину своими звонками. Все же позвонили – позвонил не только Бернс, позвонил Нарышкину, но Блинкен позвонил Лаврову, а Остин позвонил Шойгу, и все они выразили поддержку Путину в борьбе с этим самым Пригожиным», – уверждает Илларионов.