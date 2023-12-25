США начали поставки Украине земляных корзин – «для отражения нового российского наступления»

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США начали поставки Украине корзин Hesco, предназначенных для строительства обороны – подобные сооружения ранее применялись для защиты американских военных баз за рубежом.

«Барьеры HESCO представляют собой сборно-разборные корзины из сварной сетки, облицованные геотекстилем, которые раскладываются в большие кубы. После развертывания эти кубики затем набиваются землей и соединяются вместе, образуя стену. Поскольку в каждой корзине содержится значительное количество утрамбованного грунта, стена HESCO способна выдержать значительный взрыв и остановить большинство снарядов прямой наводки, обеспечивая большую защиту, чем бетонная стена. Более того, команда солдат, оснащенная фронтальным погрузчиком, может быстро заполнить эти корзины, эффективно занимая очень сильную оборонительную позицию в течение нескольких часов», – пишет Forbes.

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Издание уточняет, что корзины использовались армией США с 1960-х годов – «хотя эти заграждения и не задумывались как постоянное сооружение, они могут сохранять свою структурную целостность более десяти лет».

«Учитывая их широкое использование вооруженными силами США, вполне вероятно, что значительные запасы были доступны для предоставления Украине. Поставка барьеров HESCO в Украину указывает на необходимость для украинцев быстро занять оборонительную позицию, вероятно, для отражения нового наступления, начатого российскими войсками. Хотя это российское наступление уже началось, оно, вероятно, усилится в ближайшие месяцы», – прогнозирует Forbes.