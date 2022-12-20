США начали войну с Россией в киберпространстве

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Американские киберсилы оказывают Украине помощь в противостоянии с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет газета «Вашингтон пост» в материале под названием «Киберсила США помогает Украине предотвратить атаки России».

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«Силы Национальной кибермиссии Пентагона поддерживают цифровую оборону Украины, проводя ежедневные консультации. Это сотрудничество помогло выявить тысячи предупредительных индикаторов потенциально скомпрометированных украинских компьютерных сетей», – заявил в американский киберкомандующий Джон Хартман.

Американские кибернациональные силы миссии были созданы в 2012 году как часть Киберкомандования США — национальной кибервоенной организации со штаб-квартирой в комплексе Агентства национальной безопасности. В состав сил входят 2000 военнослужащих, объединенных в 39 команд.

«Война на Украине стала первой в мире продолжительной битвой в киберпространстве между двумя опытными вооруженными силами. Россия изо всех сил пыталась проникнуть в цифровую защиту Украины или получить какие-либо устойчивые боевые выгоды от своего кибероружия. Хотя американские официальные лица ожидали, что Россия попытается вывести из строя украинскую электросеть с помощью комбинации беспилотников, ракет и кибератак, только физические атаки нанесли долгосрочный ущерб», – отмечается в статье.

Газета указывает, что на данный момент Россия не проводит прямых кибератак на США.