США намерены захватить все российские доли в украинском ТЭК

США заинтересованы в использовании энергетической структуры Украины.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Геоэнергетика ИНФО» заявил эксперт ТЭК Руслан Сафаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина должна быть составной частью большого энергетического проекта. У нее есть достаточно серьезные мощности, которые остались с советских времен. Например, Кременчугский НПЗ, Одесский НПЗ, нефтехимический комплекс в Калуше «Карпатнефтехим» и так далее. У Украины есть для американцев очень серьезные заманухи, которые позволят в перспективе включить Украину в свою систему.

Хранилища газа в Западной Украине позволят размещать СПГ и потом втридорога (поскольку это молекулы свободы) перепродавать той же Восточной Европе. С каких-то ближневосточных месторождений, которые контролируются американскими компаниями, делать завоз нефти и перепродавать ее на территории Украины. Перспективы достаточно интересные», – сказал Сафаров.