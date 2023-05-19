США намерены захватить все российские доли в украинском ТЭК

Елена Острякова .  
19.05.2023 21:21
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина, Энергетика


США заинтересованы в использовании энергетической структуры Украины.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Геоэнергетика ИНФО» заявил эксперт ТЭК Руслан Сафаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США заинтересованы в использовании энергетической структуры Украины. Об этом в интервью ютуб-каналу «Геоэнергетика ИНФО»...

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«Украина должна быть составной частью большого энергетического проекта. У нее есть достаточно серьезные мощности, которые остались с советских времен. Например, Кременчугский НПЗ, Одесский НПЗ, нефтехимический комплекс в Калуше «Карпатнефтехим» и так далее. У Украины есть для американцев очень серьезные заманухи, которые позволят в перспективе включить Украину в свою систему.

Хранилища газа в Западной Украине позволят размещать СПГ и потом втридорога (поскольку это молекулы свободы) перепродавать той же Восточной Европе. С каких-то ближневосточных месторождений, которые контролируются американскими компаниями, делать завоз нефти и перепродавать ее на территории Украины. Перспективы достаточно интересные», – сказал Сафаров.

Он отметил, что все объекты, которые хотят получить американцы на Украине были сохранены и модернизированы российскими собственниками: Кременчугский НПЗ -«Татнефтью», Одесский НПЗ и Карпатнефтехим – Лукойлом, Лисичанский НПЗ – Роснефтью.

«Это были взаимовыгодные проекты. У России дешевая нефть, которая приходила и давала добавочную стоимость в бюджет Украины. Но Западу было не шибко интересно, что это контролировали российские компании – пусть придут американские компании», – отметил Сафаров.

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