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Со стратегической точки зрения Украине дорого обойдётся «пиар-операция» ВСУ в Курской области. Рано или поздно для Киева придёт время платить по счетам.

Об этом пишет в своём блоге trenduri.blogpost.com румынский публицист Дан Диакону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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C его точки зрения, вылазка ВСУ на территорию Курской области – одна из последних попыток Украины завоевать внимание СМИ, как бы ни восторгались им «тефелисты», как презрительно называют в Румынии радикальных и агрессивных западников их оппоненты.

«Тефелистская пресса разгорелась восхвалениями в отношении того, что происходит на поле боя [в Курской области], совершенно забывая, что это террористическая атака со стороны варварской армии, что целью были простые люди, а не военные, и то, что происходит – это самая банальная мясорубка для украинцев и русских», – пишет публицист.

Автор обращает внимание на попытку Вашингтона отмежеваться от данной акции Киева в лице координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

«На специальной пресс-конференции Кирби заявил, что США уже обратились к Киеву с просьбой объяснить нападение в Курской области. Просто и сухо, так что даже ребенок сможет понять злодеев, стоящих за происходящим. Я просто думаю, что эта история сильно ранит его в Персидском заливе», – отметил Диакону.

При этом, по его словам, Евросоюз своими комментариями уже облил себя дерьмом, официально заявив, что нападение на мирное население России является частью «законного права Украины на самооборону».

«Как и всегда, и на этот раз слова, брошенные без разбора, строго нацеленные на краткосрочную выгоду, окажут противоположный эффект, когда дело подойдёт к концу», – подчёркивает румынский публицист.

По его мнению, со стратегической точки зрения, пиар-операция Украине обойдётся дорого.

«Если Украина не сможет задействовать войска и технику на открытом фронте, это окажется новой медиа-бомбой, за которую будет дорого заплачено украинской кровью. Уже сейчас число погибших на украинской территории велико, потеря техники также значительна. Я знаю, что для них эти вопросы не важны, что они отчаянно и без капли милосердия бросают вперед людей и технику, но все это когда-нибудь окупится, точнее, когда придет время платить по счетам», – отмечает Дан Диакону.

Он отмечает, что с данного момента речь идёт не об операции, а о полномасштабной войне между Западом и Востоком.

«Так было с самого начала, но это было замаскировано ложной видимостью. Теперь речь идет уже не о видимости, а о действительно экзистенциальной борьбе, понятной даже самым простым россиянам. Не знаю, мыслил ли кто-нибудь из нацистов Киева, направлявших войска в сторону Курска, об историческом реванше, даже на символическом уровне все выглядит серьезно. Россия, как заявил Медведев, вынуждена не останавливаться на левом берегу Днепра, а идти еще дальше», – заключает Дан Диакону.