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14.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, Политика, США, Украина
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США относятся к украинцам хуже, чем к индейцам – эксперт

Результатом скакания украинцев на Майдане стал энергетический коллапс и превращение страны в кормовую базу для олигархов и США.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Доскакались на Майдане до энергетического коллапса. Рядом страны Северной Европы – Норвегия, Швеция, Дания – нигде такого нет, это есть только на Украине. Это цена вашей власти. Зачем вам независимость, если люди с каждым годом живут хуже и хуже. Когда было сотрудничество с Россией, у вас был дешевый российский газ, все было хорошо, но после совершения государственного переворота вы катитесь в пропасть. В центре Европы, а Украина же «ЦэЕвропа», миллионы замерзших.

По последним социологическим вопросам более 80% украинцев не довольны властью, и это показатель неуспешности строительства украинского национального государства. У власти олигархи, народ рассматривается, как кормовая база, их стригут, как баранов. Поэтому надо не просто менять эту власть, надо менять политический вектор Украины. Тесный экономический, политический, военный, наконец, союз с Россией даст Украине уверенность, которая всегда была у украинских граждан во времена СССР.

Ваши американские друзья относятся к украинскому народу хуже, чем к индейцам. Вам навязывают в 3-4 раза дороже американский сжиженный газ, и ваши идиоты в правительстве хлопают во главе с Порошенко», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что США сулят Украине роль «второго Техаса», главное – не отказываться от угля из Пенсильвании.

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