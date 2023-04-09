США отправляют украинцев на убой, – политолог Соскин

США отправляют украинцев на погибель ради интересов коллективного Запада, при этом не собираются принимать Украину в НАТО.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Соскина, Украина уже потеряла триллион евро, инфраструктуру и больше количество граждан, защищая чужие интересы.

«В июле будет встреча членов НАТО в Вильнюсе, Литва. И там Польша и другие страны: Балтия, Литва, Латвия, Эстония выступили, чтобы дать Украине «дорожную карту» на вступление в НАТО.

И что вы думаете, – США, Германия и Венгрия сказали, что они воспротивятся этим усилиям и заблокируют их.

США открыто выступили против этих своих европейских союзников, чтобы давать Украине «дорожную карту» в НАТО, потому что это может очень серьезно раздразнить Россию и привести к непредсказуемым последствиям.

То есть, ребята, вы там, типа, сражайтесь за наши интересы «золотого миллиарда», гибните там, пусть города у вас разрушаются, университеты, школы, техникумы, дети сиротами будут, десятки тысяч детей уже вообще пропало, погибли тысячи уже, десятки тысяч женщин, детей, надругательство. Уже потеряла страна, потери ее уже больше триллиона евро, но это никого не интересует.

Никакого НАТО вам не светит и никакую даже «дорожную карту» мы вам не дадим», – заявил Соскин.