США отрекутся от Украины, если увидят ее проигрыш, – Чаплыга

Анатолий Лапин.  
18.03.2023 14:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, США, Украина


США будут всячески дистанцироваться от Украины, если увидят, что Киев проигрывает, и присвоят победу себе, если таковая последует.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США будут всячески дистанцироваться от Украины, если увидят, что Киев проигрывает, и присвоят победу...

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По мнению Чаплыги, сейчас Штаты подталкивают Украину к наступлению, но, в то же время, начинают постепенно дистанцироваться.

«Если побеждает Украина, то это победила не Украина, а США. А если не побеждает, то это проиграла Украина.

США не могут психологически и политически проиграть. Поэтому что делают США? Они каждый Божий день пишут всякую херню в своих газетах по поводу контрнаступления, толкают нас туда, по поводу взрывов на «Северных потоках», что мы на какой-то шхуне.

Это все признали – ФРГ, Норвегия, Дания, США, Британия, – признали, что это могло сделать только государство, причем, государство-террорист. А кто же государство-террорист, а?

При этом США говорят, что это точно не Россия, удивительно. Если это точно не Россия, а государство-террорист, то кто? Понимаешь, да, тонкий намек, и тут бах, и стрелки переводятся на Украину. Добрый вечер, нашли партнеров, называется», – заявил Чаплыга.

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