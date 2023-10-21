США передают Украине оружие с истекающим сроком годности, – экс-вице-премьер Украины

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Украина получает от США оружие, срок годности которого истекает. Кроме того для США она превратилась в полигон для боевого испытания своих вооружений.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-вице-премьер по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Например, как с ATACMS – скорее всего, нам дали ATACMS, у которых срок годности уже истекает. Просто они пересмотрели условия, потому что там идет через каждые 10 лет, как в автомобиле обслуживание, условно, меняются определенные компоненты. Но мы увидели, что эти ATACMS имеют срок годности дольше, чем им казалось, и они дали из этой последней партии. А из предыдущих вооружений они нам давали много оружия, которое уже доживало свой век, и продолжают это делать. Мы не против, и за это благодарны, нам это нужно. Я к тому, что, кроме того, что они дают оружие, мотивируют свой собственный военно-промышленный комплекс, и они пересмотрели нужды в вооружении, что они на примере ATACMS, которые нанесли удар по Бердянску и Луганску впервые увидели, какой они имеют эффект. Потому что до этого таких возможностей не было, такого театра боевых действий, как Украине, не было. Это огромный для них полигон, возможность испытать и прорекламировать свое оружие», – заявил Рыбачук.