США передают Украине оружие с истекающим сроком годности, – экс-вице-премьер Украины

Анатолий Лапин.  
21.10.2023 14:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 486
 
Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Украина получает от США оружие, срок годности которого истекает. Кроме того для США она превратилась в полигон для боевого испытания своих вооружений.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-вице-премьер по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина получает от США оружие, срок годности которого истекает. Кроме того для США она...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Например, как с ATACMS – скорее всего, нам дали ATACMS, у которых срок годности уже истекает. Просто они пересмотрели условия, потому что там идет через каждые 10 лет, как в автомобиле обслуживание, условно, меняются определенные компоненты.

Но мы увидели, что эти ATACMS имеют срок годности дольше, чем им казалось, и они дали из этой последней партии. А из предыдущих вооружений они нам давали много оружия, которое уже доживало свой век, и продолжают это делать.

Мы не против, и за это благодарны, нам это нужно. Я к тому, что, кроме того, что они дают оружие, мотивируют свой собственный военно-промышленный комплекс, и они пересмотрели нужды в вооружении, что они на примере ATACMS, которые нанесли удар по Бердянску и Луганску впервые увидели, какой они имеют эффект.

Потому что до этого таких возможностей не было, такого театра боевых действий, как Украине, не было. Это огромный для них полигон, возможность испытать и прорекламировать свое оружие», – заявил Рыбачук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть