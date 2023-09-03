США переходят к горячей фазе противостояния с РФ – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США начинают координировать удары ВСУ по «старым» регионам России, что свидетельствует о готовности Вашингтона перейти к горячему противостоянию с Россией.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Перед пуском беспилотников, предполагаемо с территории северной Польши или Литвы, в воздухе были видны американские самолёты, которые осуществляли аэроразведку. Они пошли на приземление в момент как раз пуска беспилотников», – отметил он.

«То есть, по некоторым косвенным данным, США переходят к горячей фазе, пока что завуалированно. Потому что уже не при помощи беспилотных аппаратов класса «Риппер», а похоже, что уже напрямую занимаются координацией ударных мероприятий по территории России», – заключил Артамонов.