США переложили бремя обучения украинских пилотов на европейские страны

Анатолий Лапин.  
26.05.2023 10:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 58
 
Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Обучать украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 будут европейские страны.

Об этом по итогам онлайн-встречи Контактной группы по обороне Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обучать украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 будут европейские страны. Об этом по итогам...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Остина, это обучение – пример того, что помощь Украине будет долгосрочной.

«Обсуждали планы обучения украинских пилотов, в частности на самолетах F-16. Это будет серьезный процесс. Конечно, координация в плане Контактной группы, благодаря этой координации это станет возможным. Особенно благодарю Данию и Нидерланды, которые решили возглавить европейскую коалицию в плане обучения пилотов на F-16. Наши коллеги из этих стран будут сотрудничать с США, чтобы обеспечить программу обучения», – сказал глава Пентагона.

Он добавил, что свой вклад в программу решили внести Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

«Мы ожидаем, что и многие другие страны присоединятся к этой важной инициативе в ближайшее время. Это обучение на F-16 – очень важный пример нашего долгосрочного сотрудничества и решимости оказывать помощь Украине в плане безопасности», – заявил Остин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть