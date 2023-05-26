США переложили бремя обучения украинских пилотов на европейские страны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обучать украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 будут европейские страны.

Об этом по итогам онлайн-встречи Контактной группы по обороне Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Остина, это обучение – пример того, что помощь Украине будет долгосрочной.

«Обсуждали планы обучения украинских пилотов, в частности на самолетах F-16. Это будет серьезный процесс. Конечно, координация в плане Контактной группы, благодаря этой координации это станет возможным. Особенно благодарю Данию и Нидерланды, которые решили возглавить европейскую коалицию в плане обучения пилотов на F-16. Наши коллеги из этих стран будут сотрудничать с США, чтобы обеспечить программу обучения», – сказал глава Пентагона.

Он добавил, что свой вклад в программу решили внести Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

«Мы ожидаем, что и многие другие страны присоединятся к этой важной инициативе в ближайшее время. Это обучение на F-16 – очень важный пример нашего долгосрочного сотрудничества и решимости оказывать помощь Украине в плане безопасности», – заявил Остин.