США побоятся доводить до своего краха на Украине и уйдут хныкая, по-тихому – Макгрегор

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США будут вынуждены по-тихому уйти из Украины, потому что у них не хватит ресурсов на серьезное противостояние, а внутренние проблемы будут нарастать.

Об этом в эфире видеоблога «Shorty BOY» заявил полковник армии США в отставке, планировавший ряд крупнейших военных операций, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Макгрегора, уже сейчас в США упал интерес к Украине.

«Мое личное мнение таково, что эта война в Украине закончится не с треском, а с хныканьем, что, в конечном итоге, мы просто тихо уйдем. Не хватает ресурсов, мы больше не сможем позволить себе печатать деньги, и наши возможности по поддержке будут ограничены. У нас дома, в США будет так много проблем, что мы больше не сможем этим заниматься. И действительно, мы уже видели много свидетельств того, что люди больше не очень много говорят об Украине», – заключил Макгрегор.