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26.02.2019, Одесса, Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Политика, США, Украина
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США почтили суверенитет Украины эсминцем

Визит в Одессу эсминца «Дональд Кук» является знаком уважения США к суверенитету Украины.

Об этом сегодня в Одессе заявил представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот корабль свидетельствует о том, что США решительно настроены на обеспечение мира и стабильности и в глобальном масштабе, и для наших партнеров и союзников в Черном море. Этот визит в Одессе является знаком нашей преданности делу безопасности, которая необходима Украине. Его пребывание является знаком уважения к суверенитету Украины и поддержки этого суверенитета. Я надеюсь, что все соседи покажут такое же уважение к суверенитету Украины. И военное присутствие здесь будет только по приглашению правительства Украины», – сказал Волкер.

Позже на борт «Дональда Кука» для встречи с Волкером прибыл президент Украины Петр Порошенко. Во встрече также приняли участие посол США на Украине Мари Йованович и министр обороны Украины Степан Полторак. «Дональд Кук» пробудет в Одессе три дня. Корабль прибыл, чтобы «провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе».

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