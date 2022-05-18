США предоставили Киеву вооружения в половину военного бюджета Германии – МИД РФ

Запад ведёт открытую войну против России на территории Украины, которая им используется как расходный материал.

Об этом на брифинге рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад продолжает массированные поставки оружия киевскому режиму, и мы рассматриваем это как прямую поддержку неонацистов в их стремлении максимально затянуть боевые действия. Не можем не учитывать, что из западного оружия убивают российских военных и обстреливают территорию России.

Поставки исчисляются миллиардами долларов, их масштабы сопоставимы с военными бюджетами крупных государств. Наиболее активно в вооружении Киева участвуют США, Британия, Канада, Польша, Франция и страны Прибалтики. Только Вашингтон направил киевскому режиму военной продукции на 3,8 миллиардов долларов.

Эта сумма близка военным бюджетам Австралии, Португалии и Финляндии. На рассмотрении Конгресса США находится предложение о помощи ещё на 40 миллиардов долларов, включая порядка 21 миллиарда на военную продукцию. Это половина военного бюджета Германии и Франции», – заявила Захарова.