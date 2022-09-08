США пытаются сорвать сближение Индии с Россией

Индия, наряду с Китаем, становится ключевой страной для России в деле геополитического и экономического поворота на Юго-Восток. При этом недруги пытаются всячески разрушить налаживающиеся связи между двумя великими державами.

Индия при том, что является самой густонаселенной страной в мире, опередив Китай, еще и показывает значительные темпы увеличения ВВП, являясь шестой экономикой. Действующий премьер Нарендра Моди заявил, что к концу года экономическое развитие достигнет роста в 7,5%, опередив КНР с 4,5%, а также Европейский Союз с 2,7% и США с 2,6%. При этом, Нью-Дели не присоединился к санкциям Запада в отношении Москвы, резко нарастив закупку нефти и полезных ископаемых. И сейчас речь идёт об усилении сотрудничества, что, кстати, обсуждается и на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

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Динамика экономического сотрудничества растет. В планах у российского правительства нарастить оборот до заветных 30-ти миллиардов. И в целом для этого есть все основания, так как по сообщению американской прессы Россия по количеству поставок нефти еще в мае в размере 819 тыс. баррелей в сутки обошла Саудовскую Аравию, заняв почётное второе место и уступив пока только Ираку.

Нью-Дели по-прежнему закупает и газ, и его уже не устраивает контрактный объем в 2,5 млн тонн СПГ, и сейчас ведущая индийская газотранспортная компания GAIL рассматривает вопрос резкого увеличения поставок голубого топлива в страну. Индия намеревается еще и забрать львиную долю российского золота, которая ранее шла в ЕС и Великобританию.

Способствует всему этому и хорошие исторические и политические отношения между странами, сложившиеся еще со времён СССР. И даже несмотря на уменьшение доли закупок продукции российского ВПК, сотрудничество в этой сфере будет продолжено, так как необходимо обслуживать уже поставленную технику, а новые виды и поколения оружия и боеприпасов диктуют проведение очередного перевооружения индийской армии.

Кстати, то что отношения между странами крепки, показывают и совместные масштабные учения «Восток-2022», в которых принял участие и большой контингент индийских войск. Несмотря на то, что в них участвовали военнослужащие из Китая и Пакистана, политическое руководство Индии посчитало необходимым направить свои подразделения и действовать совместно, что показывает серьезный дипломатический успех Москвы.

При этом нельзя считать, что всё просто замечательно и радужно, так как существуют серьезные проблемы в структуре взаимной торговли, имеются неотрегулированные вопросы логистических маршрутов доставки продукции друг другу, еще только прорабатываются новые механизмы взаиморасчётов, а на внутреннем рынке Индии российские компании вовсе не ждут с распростертыми объятиями, так как он уже поделен между западными поставщиками, и за место под солнцем придётся драться.

К примеру, в Индии сложилась монополия австралийского угля, который составляет на этом рынке 80% или 27 миллионов тонн. Для сравнения Россия поставляет коксующегося угля 1,7 миллионов тонн, энергетического 1,3 и антрацита 1,4 миллиона тонн. Но, несмотря на это, в Нью-Дели рассматривают вопрос «деколонизации», в результате чего западные поставщики могут быть действительно потеснены.

Так, Анна Цивилева, председатель совета директоров, АО «Колмар Груп» позитивно оценивает ситуацию и утверждает:

«Есть большая перспектива занять эти рынки. Тем более, что Индия хочет диверсифицировать свою зависимость от Австралии в деле поставок угля».

При этом существует и проблема доставки этого сырья, так как ощущается явный недостаток оборудованных портов с соответствующей инфраструктурой, и еще к тому же слабо развита контейнерная торговля. И даже в ситуации наращивания объемов поставок Индия еще не вошла в десятку основных торговых партнёров РФ, заняв лишь 14-ое место с долей в 1,7% от общего объема.

Это ставит ребром вопрос развития логистических маршрутов, для чего и проводился 1 июля VII Каспийский саммит в Ашхабаде. Там Владимир Путин указал на важность запуска в ближайшее время транспортного коридора «Север — Юг» (NSTC) длиной в 7200 километров, который свяжет северную российскую столицу и порты на Балтике с портами Ирана и Индии. Не случайно, что именно эти три страны являются инициаторами данного проекта.

Прорабатывается сейчас параллельно и морской путь из российского Владивостока в индийский порт Ченнаи, а с учётом развития и строительства новых портов в Приморье и на Камчатке, которые вступят в строй к 2025-му году, для Индии откроются еще и большие возможности Северного морского пут, как и дары Арктики. Но пока это грандиозные проекты, нуждающиеся в доведении до своего логического воплощения.

Пока же раздаются серьезные критические голоса:

«У нас не хватает одного. Если мы по-настоящему дружеские страны, то почему у нас нет прямых авиасообщений? Если в ближайший год, пользуясь такой уникальной ситуацией, между крупнейшими городами РФ и Индии запустится прямое пассажирское авиационное сообщение, то тогда многое из того, о чём мы сегодня говорим, будет иметь реальный смысл и ускорится многократно», – посетовал Сомасундарам Субраманиан, генеральный директор Евразийской федерации онкологии (ЕАФО).

Кроме этого, многих волнует и то, что в российской части экспорта в Индию превалируют товары сырьевой направленности и топливно-энергетического комплекса. К тому же сложился явный перекос и дисбаланс во взаимной торговле, которые также необходимо будет преодолевать.

«Но остаются серьезные системные вопросы и остаётся дисбаланс в этой торговле, и это большой вызов, в том числе, и для обсуждавшийся темы перехода во взаиморасчетах в национальных валютах. Потому что для постоянно функционирующей системы нацплатежей нужна более-менее сбалансированная торговля, либо дополнительные направления инвестиционного сотрудничества, которые будут компенсировать накопления массы на той стороне, что наращивает профицит в торговле», – заявил на полях ВЭФ – 2022 заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев.

Эксперты высказываются за необходимость диверсификации взаимной торговли и на это сейчас и необходимо направлять все усилия и делового сообщества, и правительственных кругов.

Как и в случае с Китаем, нужна, в первую очередь, технологическая кооперация. И подобные перспективы кооперации имеются сейчас в судостроении, в химической промышленности, не только наращивая поставки удобрений, но и осуществляя встречные закупки фарм субстанций, оборудования альтернативной и традиционной энергетики, особенно в сфере энергического машиностроения.

Россия может предложить проекты по модернизации железных дорог в Индии и транспортной инфраструктуры в целом. Речь идёт не только о поставках подвижного состава, но и проектирования на местности и более грамотного развития грузоперевозок. В качестве примера уже есть контракт на поставку и установку радиолокационного оборудования со стороны российских компаний в 20 индийских аэропортов.

При этом взаиморасчеты в национальных валютах уже происходят, но нужны новые механизмы финансовых отношений, которые будут приняты в рамках межбанковского объединения стран ШОС в ближайшие недели, куда входит и Индия. При этом расчёт строится как раз на китайскую валюту, как на универсальный инструмент во взаимной торговле.

«Большая ставка сейчас делается на интернационализацию юаня и при должном внимании к этому китайских властей данная валюта будет использована и в российско-индийских отношениях. И такой опыт, кстати, уже имеется. При этом флагманский проект внедрения в торговлю между Москвой и Нью-Дели российского рубля уже реализуется, особенно в совместных предприятиях», – заметил Сергей Сторчак, старший банкир ВЭБ.

Интересно, но, когда обсуждались вопросы наращивания взаимной торговли между Москвой и Нью-Дели на площадке ВЭФ – 2022, Вашингтон решил осуществить информационную провокацию, чтобы посеять раздор и недоверие между партнёрами. Так, 6 сентября замглавы Минфина США Уолли Адейемо специально сообщил прессе: «Индия дает обнадеживающие сигналы по вопросу введения потолка цен на нефть из РФ. Вероятно, Нью-Дели присоединится».

Но, похоже, что это очередной вброс в целях расстроить налаживающееся сотрудничество в рамках двусторонних отношений и на площадке ШОС. Очевидно, что не в интересах правящей индийской элиты осуществлять такие кульбиты, которые ударили бы по взаимной торговле. Тем более, сама Россия идет на уступки, продавая свою продукцию с дисконтом. В этом не заинтересованы и другие поставщики энергоресурсов в мире.

«Индия – маловероятный кандидат на участие в такой коалиции, как по политическим (хорошие отношения с Москвой), так и экономическим причинам (потребность в российской нефти). Ведь Россия уже предупредила, что не будет поставлять нефть странам, которые поддержат введение такого потолка. Вряд ли это не понимают в Вашингтоне. Просто делают вид, что не понимают», – прокомментировал в своём телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури на выставке Gastech 2022 в Милане пока отреагировал на эти разговоры достаточно сдержано показав, что Нью-Дели еще будет долго думать над тем? согласиться ли на предложения G7 о введении «потолка цен» для российской нефти или нет. Он заявил следующее:

«Идет много разговоров из-за большого количества факторов… Что будет означать это предложение? Мы рассмотрим это очень внимательно. Пока неясно, какие государства поддержат ограничение цен и какие последствия — это может иметь».

Поэтому, скорее всего, не поддержав санкции, Индия навряд ли сейчас на новом этапе присоединится к данной мере, имеющей характер инструмента давления на Москву. Это будет противоречить духу дружбы и сложившихся высоких отношений, так ценимых на Востоке.