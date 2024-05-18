США рассчитывают на продолжение войны – экс-министр Польши

Вадим Москаленко.  
18.05.2024 11:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, НАТО, Польша


Главным выгодополучателем от войны на территории Украины являются США, которые задёшево получили целый ряд стратегических преимуществ.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главным выгодополучателем от войны на территории Украины являются США, которые задёшево получили целый ряд...

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«США победили вторую армию мира, используя три процента своего годового военного бюджета. Пятьдесят процентов военного потенциала России разрушено.

Они не потеряли ни одного солдата. Они получили невероятное стратегическое превосходство, прежде всего вступление Финляндии и Швеции в НАТО, возможность размещения там американских баз. Это Северный морской путь и всё, что с этим связано», – сказал Кульпа.

«Они получили контроль над энергоресурсами Европы, и очень многие вещи. И всё это сделали на низком уровне эскалации конфликта. С их точки зрения, это очень выгодная стратегия, они в этой войне огромнейший победитель. И сейчас они рассчитывают, что и дальше так будет продолжаться», – добавил он.

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