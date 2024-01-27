«США сделали выводы»: Никаких гарантий безопасности Украине не будет

Британия и Франция не могут дать реальные гарантии безопасности Украине, поскольку этого им не позволит Вашингтон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в близком к посольству США интернет-изданию «Зеркало недели» пишет директор спонсируемого на западные гранты центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук.

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«Когда-то несколько украинских дипломатов и политиков убеждали меня, что они действительно долгое время считали, будто в Будапештском меморандуме Украине были предоставлены гарантии безопасности. Но на самом деле не понимали разницы между гарантиями и уверениями (недаром же в украинской версии документа фигурировало именно слово «гарантии»), а партнеры якобы нам эти подробности на должном уровне не объясняли, опыта таких переговоров не было и т.п.», – вспоминает Гетьманчук.

По ее словам, американская сторона «сделала выводы из этой истории».

«Теперь все очень честно и четко: именно американцы сразу расставили все точки над і: ни одного употребления слова «гарантии» в теме безопасности быть не должно. Вместо этого предложили называть это обязательствами в сфере безопасности, понимая токсичность слова «заверение» в Украине. (Жаль только, что не объяснили это британским партнерам которые — и это не только Риши Сунак — до сих пор иногда употребляют именно этот термин.)», – пишет автор.

Она обращает внимание, что в с Британией удалось зафиксировать помощь только на год из предусмотренных соглашением десяти, а не по аналогии с договоренностями между США и Израилем, где суммы помощи определялись на 10 лет.

Кроме того, эксперт дает ответ на вопрос, почему США должны определять, что является гарантиями безопасности.

«Британия, Франция и другие страны заходят настолько далеко, насколько им дают на это мандат США. Именно американцы установили рамку не только в отношении терминологии («обязательства в сфере безопасности»), но и в отношении статуса документов — политический, а не юридический. Да и все ныне эффективные модели в сфере безопасности в мире так или иначе завязаны на Соединенных Штатах. Возможно, со временем и европейские страны смогут брать на себя лидерство и самостоятельно предоставлять гарантии, решать, куда и как направлять войска без «зеленого света» США. Однако сейчас это не так – доминирует именно американское определение и понимание гарантий безопасности», – цинично объясняет Гетьманчук.

При этом руководство Украины упорно продолжает твердить о гарантиях, а не обязательствах безопасности. По ее словам, в украинских высоких кабинетах ей рассказали, что были проведены фокус-группы и выяснилось, что украинцы положительно воспринимают как что-то действительно серьезное лишь термин «гарантии безопасности».

«Если это действительно так, тогда гарантии безопасности — это уже вообще не о реальной безопасности, а о реальных голосах избирателей», – считает автор.

Она указывает на еще одну опасность того, что «обязательства партнеров о поддержке в сфере безопасности президент Украины называет гарантиями безопасности».

«Опасность этой истории также в том, что она ставит под сомнение целесообразность нашего движения в НАТО. Ведь в момент подписания ряда таких соглашений может возникнуть вопрос: а зачем нам НАТО, если у нас есть уже целая куча гарантий безопасности от других стран? То есть, девальвируя и размывая понятие «гарантий безопасности», Киев тем самым ослабляет нашу позицию по движению в Альянс», – резюмирует Гетьманчук.