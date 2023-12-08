США шокированы наглым демаршем Зеленского

Анатолий Лапин.  
08.12.2023 14:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Скандал, США, Сюжет дня, Украина


Ситуация в Вашингтоне для Украины очень критическая, а отказ президента Владимира Зеленского выступать перед конгрессменами лишь усугубил ее.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила эмигрировавшая в США украинская журналистка Мирослава Гонгадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация в Вашингтоне для Украины очень критическая, а отказ президента Владимира Зеленского выступать перед...

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По словам Гонгадзе, на Капитолийском холме негативно восприняли демарш Зеленского, выступление которого было запланировано и не состоялось по инициативе украинского президента.

«Для американцев, вообще для западного общества очень важна последовательность и ответственность. Если вы достигли определенных договоренностей, вы их должны выполнять. К сожалению, у демократов мало аргументов и им тяжело убедить своих коллег с республиканской стороны в том, что нужно поддерживать Украину – им было важно услышать аргументы из уст президента страны, которая воюет.

Я не знаю деталей, каким образом это все происходило, но тот факт, что решение о том, что Зеленский не будет принимать участие в этом заседании и не будет выступать, было в последнюю минуту – это проблема, и это еще раз подчеркивает, что иногда говорят, что на украинцев нельзя полагаться… Если ты договорился, то договоренности нужно выполнять. Если ты не провел свою работу накануне этой встречи и не понял, какие могут быть результаты, то такие вещи нужно проводить до того, как ты согласился на какое-то действие.

Потому нужно было об этом внимательно подумать до того, как и или не соглашаться, или выполнять. Можно понять, если бы была какая-то очень веская причина, то это примут. Но списывать все на войну уже очень сложно. Ситуация на Капитолийском холме на самом деле сейчас очень критическая. Прям очень критическая. Пентагон вчера объявил последний пакет военной помощи Украине – больше денег на помощь просто нет в бюджете», – заявила Гонгадзе.

Работающий в США российский тележурналист Валентин Богданов предполагает, что помощь Украине намеренно затягивается, чтобы вынудить президента Зеленского пойти на выборы.

«Есть ощущение, что к вопросу оказания военной и финансовой помощи Украине в США всерьез могут вернуться лишь после официального отказа Зеленского от претензий на власть. В итоге все упирается в него персонально. Ну и в его «близких».

Пока: 1) он лично не объявит, что выборы в 2024 на Украине пройдут в срок; и 2) Зеленский не будет принимать в них участие, ничего не будет. Вероятно, поэтому, кстати, Байден в своем обращении ни разу фамилию своего киевского подопечного не назвал. И брифинг в сенате с его участием отменили», – полагает Богданов.

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