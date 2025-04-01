США слабы и побоятся затевать с Китаем горячую войну – Ли Бо

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Войны между США и Китаем не будет ближайшие 10 лет.

Об этом директор по стратегии китайского медиа-портала Guancha Ли Бо заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спросите меня, будет ли горячая стадия войны между США и Китаем. Я так не думаю. Добавленная стоимость промышленности Китая составляет 33%, от общего производства в мире. Это в 2 раза больше, чем в США, Японии, Германии и Южной Корее. Если будет горячая война, понадобятся дроны, роботы, а не просто солдаты. Где американцы возьмут свои дроны? Даже Пентагон 80% микросхем закупает у Китая. Как они могут с нами воевать? У нас уже создается истребитель шестого поколения», – сказал Ли Бо.

При этом он допустил, что США могут использовать против Китая Японию в качестве прокси и даже разрешат ей иметь ядерное оружие.