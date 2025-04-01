США слабы и побоятся затевать с Китаем горячую войну – Ли Бо

Елена Острякова.  
01.04.2025 22:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 157
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США


Войны между США и Китаем не будет ближайшие 10 лет.

Об этом директор по стратегии китайского медиа-портала Guancha Ли Бо заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Войны между США и Китаем не будет ближайшие 10 лет. Об этом директор по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Спросите меня, будет ли горячая стадия войны между США и Китаем. Я так не думаю. Добавленная стоимость промышленности Китая составляет 33%, от общего производства в мире. Это в 2 раза больше, чем в США, Японии, Германии и Южной Корее.

Если будет горячая война, понадобятся дроны, роботы, а не просто солдаты. Где американцы возьмут свои дроны? Даже Пентагон 80% микросхем закупает у Китая. Как они могут с нами воевать? У нас уже создается истребитель шестого поколения», – сказал Ли Бо.

При этом он допустил, что США могут использовать против Китая Японию в качестве прокси и даже разрешат ей иметь ядерное оружие.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить