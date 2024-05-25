США сместят Зеленского как африканских вассалов в случае неповиновения, – Бондаренко

Анатолий Лапин.  
25.05.2024 15:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Если Украина не согласится пойти на уступки в случае, когда США решат, что пора переходить к переговорам, Запад поступит с ней как с африканскими вассалами.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина не согласится пойти на уступки в случае, когда США решат, что пора...

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По мнению Бондаренко, США ничего не стоит на «раз-два» сменить власть на Украине в случае неповиновения.

«Что касается нынешней ситуации, то может быть такая же ситуация, когда будут вместо нас решать вопрос. Но я не думаю, что это добавит позитива. Либо нам позвонит Байден и скажет: «Мы посовещались и решили – давайте, отменяйте указ», может прислать Блинкена в очередной раз, может прислать Камалу Харрис, если то, что говорит Блинкен, не доходит. Второй вариант – всегда можно поменять власть в той или иной стране, в том числе в Украине. Мы имеем большое количество примеров как в африканских, так и в латиноамериканских и прочих странах просто меняли власть просто на раз-два, если власть отказывалась идти на какие-то уступки хозяину. А мы недалеко ушли от той ситуации, которая существовала в Африке», – заявил Бондаренко.

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