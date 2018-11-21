США снова списали свои кастрюли кастрюлеголовым – Монтян

21.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Передав украинским ВМС фрегаты типа «Oliver Hazard Perry», американцы в очередной раз дёшево списали свои ржавые «кастрюли».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Американцы в очередной раз списали пару ржавых своих кастрюль, отдали нашим кастрюлеголовым. А теперь нашим придётся тратить кучу денег, чтобы держать их на плаву, чтобы они не утонули там в акватории», – заявила адвокат.

«Во-первых, мы ещё не согласились», – обиделся украинский политолог Максим Яли.

«А, да, вас сильно спрашивать будут», – иронично отметила Монтян.

«Максим, их уже списали, девать некуда, придётся продавать вам», – огорчила украинского политолога ведущая Ольга Скабеева.