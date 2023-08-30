США собираются «зажарить и загнать в стойло» обнаглевшего Зеленского – киевский эксперт

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Вашингтон будет настаивать на проведении на Украине президентских выборов для того, чтобы поставить на место зарвавшееся руководство «незалежной» – или заменить его на более послушное.

Об этом в эфире телеканала «Голос» заявил политолог из Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украину приехали представители так называемого консенсуса в парламенте США. Сенатор Линдси Грэм сказал, что выборы на Украине должны быть в следующем году, невзирая даже на то, что война будет продолжаться. То есть, даже в военное время мы должны провести выборы», – сказал Вакаров.

Он подчеркнул, что таким образом Вашингтон собирается либо поменять Зеленского, либо поставить его на место.

«Это что такое? Это американцы и Запад в целом говорят: «Вы всё равно будете воевать, но нам нужны выборы, чтобы недовольный Зеленский, который иногда что-то там шипит. Мы должны его немножко поджарить, показать, что на Украине есть другие». И проведут выборы, чтобы – или назначить какого-то другого, более послушного лидера, или чтобы Зеленского поставить в стойло», – подытожил политолог.