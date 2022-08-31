США требуют от Сербии отменить запрет на проведение гей-парада

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Несмотря на то, что власти Сербии объявили об отмене Европрайда (всеевропейского гей-парада, который должен был пройти в столице страны 17 сентября), есть информация, что шествие в этот день все-таки пройдет.

Об этом заявляют не только организаторы «парада гордости», буря вокруг которого не утихает уже несколько дней, но и представители части оппозиционных партий. Среди них – Демократическая партия, движение «Не давимо Белград» и парламентская группа «Морамо» , которые объявили, что призовут граждан к акции протеста 17 сентября, «если в этот день будет запрещен Европрайд».

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Более того, среди них есть и те, кто поддерживал малоизвестную «Литию за спасение Сербии», пропагандирующую ультраправые взгляды, гомофобию, и все это под видом семейных ценностей, разумеется, как они их видят. При этом другие оппозиционеры выступают жестко против этого мероприятия.

Столкнувшись с такими разногласиями, президент Сербии Александр Вучич повторил решение страны отменить Европрайд.

При этом на главу государства оказывается давление в связи с этой ситуацией. К нему уже обратились с просьбой передумать представители Евросоюза. А теперь и госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Сербию разрешить проведение Европрайда.

Блинкен написал в Твиттере, что «свобода мирных собраний и выражения мнения являются важными компонентами здоровой демократии».

«Мы призываем Сербию оставаться приверженной решению о проведении Europride 2022. Права ЛГБТКИ+ — это права человека», — написал Блинкен.

При этом сербский народ свое мнение по данному вопросу высказал четко – на прошедшем в воскресенье протесте побывало свыше 50 тысяч человек. Все они призывали власти защитить традиционные для Сербии семейные ценности.