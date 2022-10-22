США требуют от Сербии ввести санкции против России

США вынуждают Сербию присоединиться к антироссийским санкциям.

Об этом в интервью «Годосу Америки» заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ЕС есть много небольших стран, которые придерживаются санкций против России. Им это нелегко, но они это делают, потому что знают, что это правильно. Я думаю, Сербии нужно внимательно изучить этот вопрос. Правительство США ясно дало понять, что Сербия должна присоединиться к этим санкциям. В конечном итоге руководство Сербии должно принять решение. Ведь то, что происходит в Украине совершенно неприемлемо. Я не думаю, что это правильно – сидеть где-то посередине между добром и злом. Я надеюсь, что сербский народ придет к такому выводу. Сербия активно ищет альтернативные источники природного газа, а также рассматривает варианты возобновляемых источников энергии. Все это демонстрирует прекратить зависимость от столь ненадежного партнера. Россия – абсолютно ненадежный экспортер энергии. И чем скорее Сербия перестанет зависеть от России, тем лучше будет для сербского народа», – сказал Хилл.

Политолог-балканист Олег Бондаренко считает, что риска присоединения Сербии к санкциям на данный момент нет. В эфире радио «Аврора» он напомнил слова президента Сербии Александра Вучича, сказанные еще в феврале на Совете безопасности, о том, что нейтральный статус страны позволяет Белграду не присоединяться ни к каким санкциям. За минувшие 8 месяцев эта позиция не изменилась, хотя подвергалась испытаниям.

«Сербия не будет вводить санкции против России, по крайней мере, пока президентом Сербии работает Александр Вучич. Почему? Более 60% населения Сербии не поймут этот шаг и не поддержат санкции довольно жестко. Александр Вучич во всех своих решениях опирается на поддержку большинства… Второй момент. Запад давит на Сербию не только в отношении санкций против русских. Это имеет лишь символическое значение, а с практической точки зрения ничего не значит. Но Запад говорит: Сербия, введи санкции против России, а потом признай Косово, и тогда мы сделаем тебя частью ЕС. И если в отношении санкций есть прозападные политики, которые выступают за их введение, то по второму вопросу даже самые ултра-либеральные политики против, потому что это немыслимо. Это акт предательства национальной святыни. А одно без другого не работает. Если сербы введут санкции против России, но не признают Косово, Сербия ничего не получит. Соответственно даже с утилитарной точки зрения это бессмысленно», – сказал Бондаренко.