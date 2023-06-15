США учатся воевать на пушечном мясе ВСУ – Пентагон
Американцы внимательно наблюдают за ходом боевых действий на Украине, чтобы использовать это для обучения собственных вооружённых сил.
Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается усвоенных уроков, много чего можно усвоить из любой битвы, и всегда мы стимулируем наших партнёров к тому, чтобы они продолжали учиться на опыте и корректировать свои действия. Военные действия динамичны, кто-то действует на поле боя, кто-то обеспечивает их действия, и мы оказываем стороннюю поддержку. И мы, конечно, всю эту информацию получаем и учитываем в процессе обучения наших сил», – разглагольствовал он.
«Украинские военные – это организация в процессе обучения, они адаптируются к новым условиям, мы наблюдаем, что они постоянно адаптируются к новым условиям ежедневно. И так происходило с самого начала войны. И динамика действий на поле боя постоянно меняется, мы сотрудничаем с украинцами и, то же самое, учимся на их опыте. Это процесс довольно успешный», – вещал Остин.
Спасибо!
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