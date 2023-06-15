США учатся воевать на пушечном мясе ВСУ – Пентагон

Вадим Москаленко .  
15.06.2023 18:29
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 194
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Американцы внимательно наблюдают за ходом боевых действий на Украине, чтобы использовать это для обучения собственных вооружённых сил.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы внимательно наблюдают за ходом боевых действий на Украине, чтобы использовать это для обучения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Что касается усвоенных уроков, много чего можно усвоить из любой битвы, и всегда мы стимулируем наших партнёров к тому, чтобы они продолжали учиться на опыте и корректировать свои действия. Военные действия динамичны, кто-то действует на поле боя, кто-то обеспечивает их действия, и мы оказываем стороннюю поддержку. И мы, конечно, всю эту информацию получаем и учитываем в процессе обучения наших сил», – разглагольствовал он.

«Украинские военные – это организация в процессе обучения, они адаптируются к новым условиям, мы наблюдаем, что они постоянно адаптируются к новым условиям ежедневно. И так происходило с самого начала войны. И динамика действий на поле боя постоянно меняется, мы сотрудничаем с украинцами и, то же самое, учимся на их опыте. Это процесс довольно успешный», – вещал Остин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть