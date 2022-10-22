США уничтожают Республику Сербскую по украинскому и белорусскому сценарию

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Запад пытается раскачать Республику Сербскую по украинскому и белорусскому сценарию. Прозападный кандидат Елена Тривич, открыто получавшая от Госдепартамента США 10 млн долларов на предвыборную кампанию, попыталась организовать в Бане-Луке майдан, чтобы оспорить результаты президентских выборов, которые она проиграла.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил руководитель представительства Республики Сербской в России Душко Перович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был в эту ночь и видел все, что происходило. Да, это попытка майдана. Все готовилось по сценарию либо Киева, либо Минска. Если сравнить фото Тихановской и Тривич, это один и тот же тип лица и прическа. Президент Молдавии то же самое. Их выбирают пиарщики в тех лабораториях, которые заправляют всем этим процессом», – сказал Перович.

По его словам, Милорад Додик, выигравший выборы, в ту ночь всерьез опасался кровавых провокаций, как в Киеве в 2014, поэтому отказался выводить на площадь своих многочисленных сторонников. Митинг в его поддержку пройдет только 25 октября.

«Милорад Додик ответственный политик. В эту ночь было предложение вывести людей и покажем, что победили настоящие патриоты. Он сказал: нет, я боюсь провокаций и крови. Он боится этого. Он следил за всем, что происходило в Киеве в 2014 году. Ночь после выборов, люди расслаблены, кто-то выпил. Чтобы не было столкновения. Тогда никто не поможет. Эти пиарщики и люди, которые это организуют – им это и надо. Сделать хаос в республике», – сказал Перович.

Избирательная комиссия Боснии и Герцеговины пошла на уступки Тривич и согласилась пересчитать голоса. Перович дал понять, что в случае назначения повторных выборов, Республика Сербская может заявить о своем выходе из состава Боснии и Герцеговины.

«Я не знаю, какие шаги могут последовать. Прошли слухи, что они уже выбирают дату повторных выборов. Если это случится, это будет катастрофа. Не будет Боснии и Герцеговины. Народ, который голосовал за Милорада Додика, они хотят сохранить Республику Сербскую», – сказал Перович.

На выборах президента Республики Сербской 2 октября Милорад Додик набрал 291,915 голосов (48,14%), а его соперница от коалиции прозападных оппозиционных партий Елена Тривич – 262,969 (43,37%).

Ранее Милорад Додик представлял сербов в президиуме Боснии и Герцеговины. Благодаря его принципиальной позиции эта страна не вступила в НАТО и не присоединилась к антироссийским санкциям.