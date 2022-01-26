США усиливают накачку Украины оружием, поднят вопрос о поставке вертолётов

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Новости Украины

США уже поставили Украине военную помощь в сотни тысяч тонн вооружения, однако в ближайшее время в «незалежную» придёт новая партия, а в Конгрессе США поднят вопрос о предоставлении Киеву вертолётов.

Об этом на брифинге заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня поступила первая партия, 293 тысяч тонн вооружений, необходимых для защиты Украины, больше ожидается в ближайшие дни. В прошлом году мы оказали Украине больший объём помощи, чем в любой другой год. В прошлом году я обратился к Латвии, Эстонии, Литве, к нашим союзникам, для того, чтобы предоставить их вооружение для использования Украиной. Также в прошлом месяце мы попросили Конгресс о поставке на Украину вертолётов», – сказал он.

Блинкен добавил, что восемь с половиной тысяч военнослужащих США, которые находятся в Европе, были приведены в боевую готовность.

«Кроме того, в понедельник министр обороны объявил, что 8500 военнослужащих, которые сейчас размещены в Европе, приведены в состояние повышенной боевой готовности, для того, чтобы обеспечить быстрые действия и реагирование. Наши союзники по НАТО так же объявили о тех шагах, которые они готовы предпринять. Мы придерживаемся разумного подхода, если придётся задействовать эти силы, мы будем готовы», – резюмировал госсекретарь.