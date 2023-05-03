США втравливают в войну против России всю Европу – Васильев

Владимир Гладков.  
03.05.2023 18:48
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


США будут всеми силами стараться раздувать конфликт на Украине и постараются перекинуть его на всю Европу.

Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил экономист Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США будут всеми силами стараться раздувать конфликт на Украине и постараются перекинуть его на...

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«Ситуация сложилась таким образом, что до тех пор, пока у власти будет администрация Байдена, Америка и дальше будет наращивать, развивать и переходить на новые стадии эскалации.

Их даже не очень беспокоит, принесёт ли какие-то плоды наступление ВСУ, или не принесёт. Вопрос сегодня о другом – вмешается ли Запад напрямую в этот конфликт? Речь идёт о силах НАТО», – сказал депутат.

Васильев подчеркнул, что Вашингтон готовится втравить в войну против России всю Европу.

«И с моей точки зрения, Запад в этом отношении, по крайней мере США при Байдене, этот шаг на пути к эскалации готовы делать. И даже та подготовка, которая идёт в Америке с точки зрения дымовой завесы в виде переговоров о мире, лишний раз подчёркивает, что готовятся к следующей стадии эскалации, к прямому вмешательству стран НАТО и выходу этого конфликта за пределы Украины. То есть, превращение его в пока общеевропейский пожар», – добавил он.

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