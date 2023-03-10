США закрывают денежный поток на Украину – Соскин

Для Украины грядут тяжелейшие времена – помощь США иссякнет к лету, а страна находится в отложенном дефолте без экономики и огромной части населения.

Об этом в эфире своего блога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соскин подчеркнул, что США больше не будут продлевать экономическую помощь Украине, более того – устроят аудит уже выделенного, о чем прямо заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

«Эти 45 миллиардов, которые были выделены Украине, они заканчиваются летом. И новую помощь, я думаю, уже никто не выделит. Маккарти раскритиковал Джо Байдена, его правительство и администрацию. Он сказал так: «Никаких безлимитных чеков не будет. С этой точки зрения мне не надо ехать в Украину, чтобы понять, где есть безлимитные чеки, а где нет» При этом, по собственным словам, типа, что за Украину, но это все фигня всякая. И далее – по сути, он четко сказал, что лавочка к лету закроется. Как только эти деньги будут использованы, сейчас создан комитет с очень серьезными полномочиями, идет проверка каждого цента, потраченного всеми структурами из американского бюджета – это больше 100 миллиардов долларов, которые переданы Украине. Я думаю, что будет смена посла, этой женщины, ее уберут из Украины. Видите, она аж замолкла, растворилась, потому что там очень серьезные к ней есть претензии», – сказал эксперт.

«Ситуация становится для Украины плачевной, очень плохой. Денег нет, страна – банкрот, страна в отложенном дефолте, экономика уничтожена уже больше, чем на 60%. Порядка 10 миллионов уже выехало из страны, большая часть из них уже получила там вид на жительство. В стране режим Зеленского, полное нарушение Конституции и закручивание гаек, идут аресты массовые, СБУ открыла охоту на людей», – заявил Соскин.