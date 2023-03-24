США заявили о готовности к переговорам с Россией

Анатолий Лапин.  
24.03.2023 11:16
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США будут готовы к мирным переговорам по Украине, если увидят заинтересованность в этом России.

Об этом на заседании подкомитета Сената по ассигнованиям заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США будут готовы к мирным переговорам по Украине, если увидят заинтересованность в этом России....

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При этом, Блинкен, который до того сказал, что США снабжали Украину оружием, заявил, что Штаты «не хотели войны» и обвинил Россию в попытке возродить империю.

«Мы не хотели этой войны, мы сделали все возможное, чтобы попытаться предотвратить ее. Я активно вел дипломатические переговоры со своим российским коллегой так же, как и другие члены администрации. Мы пытались решить проблемы, которые якобы беспокоили россиян по поводу безопасности. Точно так же, как мы настаивали на том, чтобы они решали наши проблемы.

К сожалению, стало очевидным, и вам необязательно верить мне на слово, президент Путин прямо говорит об этом, что речь никогда не шла об опасениях России по поводу своей безопасности, исходящих от НАТО или Украины, если уж на то пошло.

Речь всегда шла об убеждении Путина в том, что Украина не является независимой страной, что ее нужно стереть с карты мира и включить в состав России как часть великой Российской империи. Именно это он намеревался сделать и именно на этом мы остановились», – сказал глава Госдепа.

«Независимость Украины, ее суверенитет четко закреплены, мы никуда от этого не денемся, украинцы никуда не денутся. Но, конечно же, очень важно, где это решается и как это решается. И, по моему мнению, и по мнению администрации, мы отчаянно хотим видеть мир таким, хотя украинцы хотят этого больше, чем кто-либо другой – именно они подвергаются этой агрессии каждый божий день…

Мы не хотим, чтобы ситуация сложилась так, что России будет легко отдохнуть, переоборудоваться, а затем снова атаковать шесть месяцев, год, два или три года спустя. Таким образом, все эти элементы имеют решающее значение. Если бы мы увидели какие-либо признаки того, что Россия готова к конструктивной дипломатии, направленной на прекращение своей агрессии, мы бы сразу же ухватились за это.

К сожалению, то, что мы наблюдаем на сегодняшний день, – это абсолютное отсутствие таких доказательств», – заявил Блинкен.

Заметим, что Путин нигде и никогда не заявлял о необходимости уничтожения Украины или включении  ее в состав России. Более того, после начала СВО российское руководство заявило, что не ставит своей целью свержение украинской власти.

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