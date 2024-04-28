Стадия принятия: В Киеве уже признают реальность полной потери Донбасса

Россия собрала достаточно сильную военную группировку, чтобы полностью вытеснить армию Украины с территории Донбасса – в границах бывших Луганской и Донецкой областей.

Об этом в эфире канала «Полит Эксперт» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину военным путём захватить невозможно – именно оккупировать, с комендатурами и оккупационными войсками. Этого сделать невозможно, потому что для этого нужны огромнейшие ресурсы.

У них есть только ресурсы, связанные с задачей-минимум, – это оккупация административных границ Донецкой и Луганской областей. Даже по Запорожью не скажу, но по Донецку и Луганску они накопили ресурс», – нехотя признал Стариков.