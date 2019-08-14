Стал известен план Коломойского по устранению Филатова из Днепропетровска

14.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бизнесмен Игорь Коломойский ведет лоббистскую работу не толькот по досрочному устранению мэра Киева Виталия Кличко, но и по отставке мэра Днепропетровска и своего бывшего соратника Бориса Филатова, с которым он “побил горшки” еще несколько лет назад, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает телеграм-канал “Легитимный” со ссылкой на собственные источники в окружении олигарха.

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“Коломойский работает не только по мэру Киева Виталию Кличко, но и по мэру Днепра Борису Филатову. Поставлена задача сместить обе эти фигуры с политической карты Украины”, – говорится в сообщении.

По джанным “Легитимного”, одним из направлений борьбв против Филатова стала история с недостроенным мостом через Днепр, по поводу окончания которого Владимир Зеленский заключил с Филатоввым пари.

“Борис Филатов заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским, что до середины сентября мост через реку Днепр будет сдан, тем самым Филатов останется на посту мэра, если не успеет, то он уйдет в отставку. Сейчас Филатов “вливает” огромные деньги в этот мост. Любой бизнесмен знает, что скорость выполненного заказа увеличивает его стоимость, также есть риски о качестве работы, чтобы их минимизировать тратятся огромные деньги.

Это понимают и политтехнологи Коломойского, которые начали раскачивать тему с перерасходом госсредств на ремонт моста.

Даже если Филатов успеет закончить мост, то по этой смете начнет работать ГБР и другие следственные органы по указанию Офиса Президента (осенью в их руках будет и ГПУ), что выльется в большой коррупционный скандал”, – утверждает “Легитимный”.

Сейчас же, по данным телеграм-канала, идет формирование общественного мнения против мэра Днепропетровска.

“Месседж формируют такой “Филатов устроил большой распил на мосте”. Так что мэр Днепра должен понимать, что пари он может выиграть, ситуативно остаться мэром, но он может получить уголовную статью за перерасход госсредств, что выльется не только в потерю своего “кресла”, но и своей свободы”, – говорится в сообщении.

По данным “Легитимного”, Филатов и его политтехнологи уже прорабатывают контрмеры в целях своей защиты.

Напомним, Борис Филатовм вернулся из израильской эмиграции вместе с Коломойским сразу же после победы Майдана в 2014 году и после назначения Коломойского главой Днепропетровской ОГА стал его первым заместителем. Однако позже пути двух политиков разошлись.