Стало известно, чего хотят украинцы от Зеленского

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

От будущего главы государства около трети украинцев ожидают снижения тарифов, снятия неприкосновенности с депутатов, судей и президента, а также ускорения расследования резонансных коррупционных преступлений, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют представленные Киевским международным институтом социологии результаты опроса, проведенного 9-14 апреля, говорится в сообщении на сайте КМИС.

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На вопрос «Что из перечисленного следующий президент должен сделать в свои первые 100 дней?» ответы респондентов распределились следующим образом: 39,1% украинцев считают, что президент должен снизить тарифы на коммунальные услуги, 35,5% — подать законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента, 32,4% — начать или ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений, 23,3% — начать переговоры с Россией, 18,4% — снизить зарплату топ-чиновникам, 16,4% — начать переговоры с Европейским Союзом и США по Донбассу и Крыму, 9,4% — ускорить расследование преступлений против Майдана, 8% — инициировать изменение системы парламентских выборов — отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками, 5,5% — выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента, 5,2% — инициировать перезапуск антикоррупционных органов (Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры), 4,6% — арестовать российские активы в Украине, 4,2% — внести законопроект о референдуме в Украине, 3,3% — начать переговоры о вступлении в ЕС.

Опрос проводился в период с 9 по 14 апреля среди 2004 респондентов в возрасте от 18 и старше. Статистическая погрешность составляет 3,3%.