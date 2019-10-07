07.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Стало известно, что Лукашенко пожелал Путину на день рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину в день его рождения.

Об этом сообщает официальный сайт президента Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главы государств обсудили развитие белорусско-российских отношений, взаимодействие на площадках интеграционных объединений, в том числе подготовку важных двусторонних документов в преддверии 20-летия Договора о создании Союзного государства. Подчеркнут исключительно дружеский и братский характер отношений между странами, нацеленность на углубление взаимовыгодного партнерства»,, – говорится в сообщении.

На официальном сайте Кремля пока о разговоре не сообщается.

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