03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Скандал, США, Украина
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Стало известно, из-за чего американцы лишили визы главу Конституционного суда Украины

Председателю Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку отказали в визе в США из-за недавней отмены судом статьи УК о незаконном обогащении, на введении которой настаивали американцы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции на своей странице в Facebook.

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“Друзья, у председателя Конституционного суда Украины произошла неприятность. Господину Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Источники отмечают, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении”, – сообщили антикоррупционеры.

Ранее ПолитНавигатор об аннулировании американской визы Станиславу Шевчуку.

На 14 мая запланировано рассмотрение вопроса об отставке Шевчука с должности главы КСУ. Основанием стали грубые дисциплинарные проступки судьи, не совместимые с занимаемой должностью.

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