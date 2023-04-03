Стало известно, как террористка Трепова готовилась к взрыву в Питере

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Навальнистка Дарья Трепова начала готовиться к теракту с помощью кураторов с Украины за несколько месяцев до дня взрыва в Петербурге, убившего военкора Владлена Татарского.

Трепова опознана на камерах сети магазинов издательства «Листва», которые торгуют патриотическими книгами и символикой с монархическим уклоном. Либералка появилась там, выдавая себя за сторонницу проведения СВО.

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«Дарья Трепова проводила разведку в московской Листве, посещала ивенты, втиралась в доверие с помощью благотворительных z-открыток и вела псевдо z-канал. Убийца не просто так сказала перед терактом, что она «из Листвы», она действительно отбивала пороги лавки, но не питерской, а московской. Придя в Листву 3 марта, она представилась Настей (также называл её в Киберфронте и Владлен). Вела себя активно, фоткалась с разными углами, общалась с продавцом, хвасталась ему своим z-каналом. Долго листала книги Татарского, купила два шоппера, потрогала косоворотки.

О канале. https://t.me/oskolki22. Канал создан в 2021 году, но z-патриотическим становится только в декабре 2022. С этого момента на нём выходят тугие посты в поддержку СВО, репосты из Листвы. Вероятно, именно тогда Дарья и начинает активно готовиться к теракту. Также Дарья предложила нам z-открытки, вся прибыль с которых должна была идти в ТЫЛ-22. Мы отказались — открытки были плохо прорисованы. Дарья согласилась их доработать — и 26 марта вернулась с исправленными открытками. Мы взяли их на благотворительную продажу — 40 штук.

На выходе из лавки Дарья сфоткала открытки на фоне Листвы и выложила в свой канал. Вчера вечером пост был удалён (скриншот восстановленного поста прилагаем). На днях Дарья спрашивала нас, нравятся ли людям её открытки, идут ли продажи. Затем все переписки с Дарьей исчезли — были стёрты с её стороны.

Теракт был очень тщательно подготовлен. Враги – среди нас. Будьте бдительны. Все наши лавки будут внимательно исследованы на предмет уже заложенных бомб и жучков, а через пару дней на постоянную охрану Листвы заступят профи: на входе будет досмотр с металлодетектором. Мы не прекратим свою деятельность, не остановим мероприятия — так как именно этого и хочет наш враг», – говорится в сообщении издательства.

Публицист Дмитрий Бастраков отмечает, что подготовка Треповой к теракту велась дистанционно из Киева под видом «обучения журналистике» – бывшим нацболом Романом Попковым, который перешел сначала на сторону российских либералов, а потом бандеровской Украины.

«Знакомые террористки подтвердили СМИ, что Попков обрабатывал ее несколько месяцев, «учил журналистике» и давал простые задания вроде съёмки патриотических мероприятий. Именно по такой схеме СБУ вербовало подростков в Донецке в 2014-2015 годах. О таком рассказывал Даниил Безсонов на закрытой встрече в питерской Листве, слово в слово. Подтвердил «обучение журналистике» и сам Попков, но от причастности к теракту открестился (хотя и всячески его одобрил). Верим гадине? Мы нет», – пишет Бастраков.

Политолог Сергей Марков обращает внимание, что Трепова получала хорошие деньги.

«Каким образом Трепова из пацифистки стремительно превратилась в террористку? 1.Она всегда была фальшивой пацифистской. Как фальшивые пацифисты абсолютно все, кто оправдывает преступления киевской хунты. Если человек 8 лет оправдывал террор хунты против Донбасса, то он точно не пацифист, как бы он не клялся в пацифизме. 2.Деньги за теракт Трепова получила. С начала декабря, когда Трепова стала прикидываться патриоткой, она резко стала много тратить деньги. А деньги сторонники Навального любят намного больше всего. Душу дьяволу Трепова и такие, как она, продают за деньги. 3.Фальшивая пацифистка за деньги делает теракт в интересах фашистского режима и готова убить десятки невинных людей, – вот портрет сторонницы Навального», – ставит вердикт Марков.

Между тем, в СМИ появились кадры первых мгновений после взрыва. На них оператор случайно запечатлел и террористку, которая находится на месте и не выглядит растерянной, в отличие от остальных окружающих.

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«На ее глазах , в двух метрах от ее стульчика, происходит взрыв и погибает человек, которому она принесла «подарок», а она невозмутимо выходит, осматривается и просто уходит. Такое поведение нормально только для психологически подготовленного профессионального киллера или для фанатика, исполнявшего свой внутренний «долг». Достаточно посмотреть на действия других людей на месте теракта. Она – не жертва случая и не пешка в чужой игре», – считает политолог Александр Сосновский.

С ним соглашается автор канала Полковник Курц.

«Отсмотрев все видосы с блужданием Треповой после взрыва, можно с большой долей вероятности сказать, что она – очень хорошо подготовленный агент. Многослойный, Таких дорого делать. Образ девочки-припевочки почти безупречен. Почти», – пишет автор.

Телеведущая Надана Фридрихсон полагает, что адвокаты террористки уже выработали линию защиты.

«Я так понимаю, защита Треповой будет делать ставку на невменяемость. Биполярочка или даже шизофрения. Очень надеюсь, что на это никто не купится. Операция готовилась не один день. Она не соскочила, все исполнила. И уходила, что называется, дворами, как ей и советовали, видимо, кураторы — лжебилет, смена такси и тд. Она сволочь. Но это не психиатрический диагноз», – заключила Фридрихсон.

А вот либеральный публицист Кирилл Шулика считает, что Трепова действовала не одна – где-то был сообщник, который и задействовал взрывное устройство.

«О взрывчатке она не знала, ее привел в действие кто-то другой. Причем, им было совершенно по барабану, что могло убить и Трепову, а, может, и наоборот так было задумано. Поэтому, похоже, что действительно она думала, что в скульптуре прослушка. При этом да, она включалась в игру, как-то ее завербовать удалось», – признает Шулика.

Военкор Дмитрий Астрахань не видит ничего удивительного в том, что исполнителем теракта оказалась юная девушка.

«Ничего удивительного в том, что она принесла бомбу – нет. Посмотрите на девушек, разливавших в 14-ом бензин в Одессе у Дома профсоюзов. Вспомните Завирюху, Белозерскую, Зинкевич, Михайлову, Паевскую и тысячи других. Именно они и могут. Они не понимали (изначально) серьёзность жизни и смерти, у них нет границы, они не знают последствий. В определённые моменты именно такие девушки, как образ мысли, а не как пол, оказываются хуже всех. Для них грани между перфомансом на площади и убийством просто нет. И это делает их иногда страшнее реальных боевиков или криминала», – объясняет военкор.