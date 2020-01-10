Стало известно место, где Лукашенко нашёл нефть «взамен российской»

10.01.2020, Москва, Елена Острякова

Специалисты ПО «Белоруснефть» сообщили об открытии на Гарцевском нефтяном месторождении Припятского прогиба трех новых залежей нефти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По предварительным оценкам, их объемы составляют около 800 тысяч тонн. При испытании отложений воронежского горизонта на глубине более 4 тыс. м был получен приток нефти дебитом 100 т в сутки.

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К разработке и добыче обнаруженных запасов «Белоруснефть» собирается приступить уже в апреле 2020 года.

Кроме этого, в текущем и будущем годах на отечественных месторождениях планируется пробурить 7 поисково-разведочных скважин.

Сегодня в стране 61 действующее нефтяное месторождение, функционируют 843 скважины.

В 2019 году добыча белорусской нефти составила 1,69 миллиона тонн. В наступившем году объем добычи отечественной нефти запланирован на уровне не менее 1,7 миллиона тонн.

По данным Reuters, «Белоруснефть» в январе прекратила отгрузку добываемой на территории республики нефти, перенаправив её на загрузку местных НПЗ, испытывающих дефицит сырья.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказался от поставок российской нефти, потому что РФ якобы хотела продавать энергоноситель по ценам выше рыночных.

Он также заявил, что альтернатива российской нефти «уже найдена».

Отметим, что Белоруссия импортировала в прошлом году около 17 млн тонн нефти.