Старовойт не подтвердил ранение пяти российских пограничников

Елена Острякова .  
16.05.2023 19:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Губернатор Курской области Роман Старовой не подтверждает ранение пяти пограничников в результате сброса боеприпасов на административное здание подразделения ПУ ФСБ в посёлке Глушково, о чем сообщают различные тг-каналы.

В своем тг-канале Старовойт пишет только об успешном отражении пограничниками атаки дронов-камикадзе в другом районе области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Губернатор Курской области Роман Старовой не подтверждает ранение пяти пограничников в результате сброса боеприпасов...

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«Сегодня в Суджанском районе пограничники сбили украинские дроны-камикадзе. Остановили их непосредственно на границе. Оба БПЛА при падении взорвались. Осколки повредили только стоящий рядом экскаватор», – написал Старовойт.

Вчера он также сообщал об атаке украинским беспилотником на работающий экскаватор недалеко от села Плеханово. В результате взрыва был легко ранен в плечо водитель строительной техники.

Также тг-каналы пишут об обнаруженном сегодня в Курской области самодельном боеприпасе, начинённым поражающими элементами в виде звёздочек. Его нашли в 20 метрах от АЗС Energy Oil в Рыльске. Самоделка была собрана из алюминиевой трубы диаметром около полуметра. Боеприпас вывезли на полигон для уничтожения.

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