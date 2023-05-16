Старовойт не подтвердил ранение пяти российских пограничников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Губернатор Курской области Роман Старовой не подтверждает ранение пяти пограничников в результате сброса боеприпасов на административное здание подразделения ПУ ФСБ в посёлке Глушково, о чем сообщают различные тг-каналы.

В своем тг-канале Старовойт пишет только об успешном отражении пограничниками атаки дронов-камикадзе в другом районе области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сегодня в Суджанском районе пограничники сбили украинские дроны-камикадзе. Остановили их непосредственно на границе. Оба БПЛА при падении взорвались. Осколки повредили только стоящий рядом экскаватор», – написал Старовойт.

Вчера он также сообщал об атаке украинским беспилотником на работающий экскаватор недалеко от села Плеханово. В результате взрыва был легко ранен в плечо водитель строительной техники.

Также тг-каналы пишут об обнаруженном сегодня в Курской области самодельном боеприпасе, начинённым поражающими элементами в виде звёздочек. Его нашли в 20 метрах от АЗС Energy Oil в Рыльске. Самоделка была собрана из алюминиевой трубы диаметром около полуметра. Боеприпас вывезли на полигон для уничтожения.