Ставка Запада в развале России изнутри делается на ура-патриотов – депутат Госдумы

Ставка коллективного Запада в развале России изнутри делается не на либералов, а на ура-патриотов. ЦИПсО дана команда раскручивать недовольство и критику на уровне глав городов и регионов, чтобы за несколько месяцев до выборов выплеснуть эту протестную массу на президента Путина с требованием его отставки под угрозой мятежа.

Такое мнение в программе «Политотдел» высказал писатель, политтехнолог, депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ещё год назад говорил и могу ещё раз всем повторить, на что они делают ставку: они сделали ставку ещё в апреле месяце прошлого года на ура-патриотов, не на либералов. Либералы, как вы помните, в марте прошлого года все сбежали и были дискредитированы в России. Ни один либерал у нас не имеет авторитета даже на ноль сотых процента, и не способны поднять кого-то на какую-то борьбу, на какой-то майдан, какую-то революцию и так далее.

Они это поняли в марте прошлого года, поэтому с апреля сделали ставку на то, что сегодня мы все недовольная русня, и сказали всем своим ЦИПсОшникам всем посадить себе Z на аватрку и начинать критиковать власть, – отметил эксперт.

– Причём им чётко было сказано – не критикуйте Путина. Если вы сейчас начнёте критиковать Путина, вы спалитесь. Поэтому критикуйте пока просто недостатки в вашем дворе, в вашем доме, в вашем городе, потом в вашем регионе, в вашей области, в армии критикуйте, Шойгу или ещё кого-то. А Путина пока не трогать, когда Путина критиковать – мы вам скажем. А это будет, настанет непосредственно перед президентскими выборами за 3 месяца.

Будет массовый вброс о том, что ребята, вот смотрите, сколько мы уже накопали негативных фактов, а что же получается? А рыба также гниёт с головы, и значит во всём всё-таки Путин виноват, он вообще за всё отвечает, и дальше, соответственно, попытка какого-нибудь там майдана или какого-нибудь переворота, попытка выиграть войну, как 1917 году они её проиграли на поле боя, но будут пытаться за счёт какой-нибудь революции, каких-то мятежей и недовольства изменить ситуацию».