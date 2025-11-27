Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Опубликованная агентством «Блумберг» стенограмма якобы разговора спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и помощника президента РФ Юрия Ушакова демонстрирует успех российских спецслужб.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос.

Он считает, что Дональда Трампа «разводят как лоха».

«Это лучшая информационно-психологическая операция российских разведслужб за последние годы. Так управлять президентом страны, являющейся союзником [Украины]… Ставлю оценку «отлично» русским за такую ​​умелую манипуляцию», – сказал генерал.

Он считает, что у американцев просто все деградировало.