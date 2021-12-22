Стефанчук ожидает ядерного удара по Украине

Новости Украины

Несостоятельность «Будапештского меморандума» сделала Украину беззащитной перед ядерной угрозой.

Об этом на конференции «Дипломатия 30» заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомню, что по состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный потенциал в мире. Мы добровольно от него отказались и стали безъядерным государством, а сегодня РФ, которая, напомню, была гарантом такого разоружения, намекает на то, что если мы и дальше будем продолжать своё демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар. Ни одна, данная нам ведущими странами в 1996 году гарантия, не работает», – сказал спикер.

«Мы оказались практически беззащитными перед ядерной угрозой, а Украина стала примером человечности и самопожертвования в интересах других стран, который может быть или вознаграждён, или наказан. Есть ли гарантии в Будапештском меморандуме твёрдым словом ведущих ядерных государств или пустословием, зависит от нашей совместной работы», – заявил Стефанчук.

«Хочу подчеркнуть, что слова, которые были предусмотрены в меморандуме – воздерживаться от угрозы силой или использованием против территориальной целостности или политической независимости Украины – это обязательство уже было нарушено РФ в 2014 году и снова нарушается в 2021 году. А некоторые из стран-гарантов лишь обговаривают возможное применение более суровых экономических санкций», – пожаловался глава Рады.

«Мне кажется, что дипломаты должны сейчас каждый день напоминать о неуклонном соблюдении норм международного права, которое формируется веками, иначе существующая система коллективной безопасности будет разрушена», – добавил Стефанчук.