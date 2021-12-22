Стефанчук ожидает ядерного удара по Украине
Несостоятельность «Будапештского меморандума» сделала Украину беззащитной перед ядерной угрозой.
Об этом на конференции «Дипломатия 30» заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Напомню, что по состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный потенциал в мире. Мы добровольно от него отказались и стали безъядерным государством, а сегодня РФ, которая, напомню, была гарантом такого разоружения, намекает на то, что если мы и дальше будем продолжать своё демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар. Ни одна, данная нам ведущими странами в 1996 году гарантия, не работает», – сказал спикер.
«Мы оказались практически беззащитными перед ядерной угрозой, а Украина стала примером человечности и самопожертвования в интересах других стран, который может быть или вознаграждён, или наказан. Есть ли гарантии в Будапештском меморандуме твёрдым словом ведущих ядерных государств или пустословием, зависит от нашей совместной работы», – заявил Стефанчук.
«Хочу подчеркнуть, что слова, которые были предусмотрены в меморандуме – воздерживаться от угрозы силой или использованием против территориальной целостности или политической независимости Украины – это обязательство уже было нарушено РФ в 2014 году и снова нарушается в 2021 году. А некоторые из стран-гарантов лишь обговаривают возможное применение более суровых экономических санкций», – пожаловался глава Рады.
«Мне кажется, что дипломаты должны сейчас каждый день напоминать о неуклонном соблюдении норм международного права, которое формируется веками, иначе существующая система коллективной безопасности будет разрушена», – добавил Стефанчук.
Спасибо!
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