Стефанчук такой же нелегальный, как и Зеленский – Вассерман

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Законной власти на Украине не осталось, и даже если президентские полномочия перейдут к спикеру Верховной рады, его просто будут игнорировать.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он попросил не путать понятия «легальный» и «легитимный», поскольку легальный – это соответствующий закону, а легитимный – тот, кому готовы подчиняться и считать властью.

«На самом деле и Зеленский, и Верховный совет Украины, и власти на местах легитимны, в том плане, что им подчиняются. Причём подчиняются не только из страха насилия, но и по привычке. Но они все нелегальны, потому что положение о невозможности проведения выборов Верховного совета при военном положении принято, когда уже началось военное положение.

И по большинству международных стандартов, такие принятые по конкретному случаю положения весьма сомнительны с точки зрения законности. Тем более, когда речь идёт о законности высшей власти, подкреплять эту законность таким образом в мировой практике не допустимо. То есть Верховный совет точно так же нелегален, как и президент Украины», – указал политик.

Он добавил, что противопоставление нелегальности Зеленского законности Верховной рады должно посеять между ними вражду.

«Но дело не только в этом, а ещё и в том, что именно президент по совместительству верховный главнокомандующий, и если он нелегален, то, соответственно, нелегальны и все отдаваемые им распоряжения. А возможность передачи полномочий верховного главнокомандующего вместе со всеми прочими председателю Верховного Совета теоретически есть, практически же повлечёт за собой очередную порцию неразберихи.

Поскольку в украинской практике значительно больше, чем в общемировой, выражен командный принцип, когда люди подбираются не по компетентности, а по преданности», – убежден Вассерман.