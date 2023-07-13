Стенания в Раде: Украина получила от НАТО то, что у России было с 2022-го

Итоги саммита НАТО ничего не принесли Украине. Она получила все то, что и до этого уже так или иначе работало.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, ситуация даже ухудшилась, потому что отказ от плана действий по членству в НАТО не предполагает четкого определения по мерам и срокам интеграции.

«Конкретно произошли всего три вещи. Первое – Украине позволили в будущем, непонятно в каком, стать членом НАТО, обходя путь, который предусматривал ПДЧ. Но вместо нам предложили исполнять обязательства в границах годичных программ. Это не новелла, эти годичные программы были основаны достаточно давно, когда НАТО не готово было нам предоставить ПДЧ. Вот для того, чтобы не говорить о ПДЧ, у нас приняли годичные программы, и мы должны были по итогам отчитываться, насколько быстро или медленно мы двигаемся в направлении Альянса. То есть ничего не изменилось, остался тот же план, по большому счету, но он называется иначе. Даже в чем-то ситуация ухудшилась, потому что ПДЧ, если бы мы его получили, он имел бы какие-то конкретные рамки, а ежегодные программы каждый год обновляются. Второй момент – создание так называемого Совета Украина-НАТО. До этого существовала Комиссия Украина-НАТО, теперь это обрело новый формат, новый масштаб, если хотите. Теперь это называется советом. Это можно считать позитивным политическим сигналом, но напомню, что аналогичный совет существовал в отношениях между НАТО и Россией. С 2002 года существовал Совет Россия – НАТО, этот совет время от времени, его деятельность, замораживалась, размораживалась в связи с полномасштабной агрессией России действие приостановилось, но не слышал, чтобы этот Совет был распущен или расформирован», – сказал депутат.

Он добавил, что Украине «предлагают то, что у России было с 2002 года».

«И третий момент – это обязательства поддерживать, помогать, ускорять процесс перехода на натовские практики, стандарты, директивы. Но тоже не увидел здесь никакой новеллы, потому что все это происходит де-факто с 2014 года. Нас тренируют, нас обучают, поставляют западное вооружение. Да, с началом полномасштабной агрессии образцы вооружения, техники, их качество и количество существенно увеличилось, но в принципе, достаточно плотные контакты с НАТО у нас существуют с 2014 года… То есть, по большому счету, в сухом остатке ничего не изменилось – перед нами не закрывают двери, но нас никуда пока что никто не пускает», – резюмировал Рахманин.